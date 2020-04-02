Омск, , 16:19 — REGNUM Новый министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова заявила о том, что в настоящее время ставит в приоритет своей работы борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

«Буду прилагать все усилия, чтобы команда врачей, главврачей, минздрава работала как часы — точно знали, что необходимо делать в каждую секунду, каждый момент», — прокомментировала министр.

По её словам, ведётся подготовка медучреждений для развертывания дополнительных инфекционных коек, больницы будут перепрофилировать.

Приостанавливается вся плановая помощь. Медицинская помощь будет оказываться только в экстренном и неотложном порядке. Закупаются защитные средства для медработников.

«Прорабатывается вопрос стимулирования медицинских работников, для того чтобы их ответственный труд был достойным образом вознаграждён», — отметила Солдатова.

Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Солдатова была назначена министром здравоохранения Омской области 2 апреля. До неё омский минздрав возглавлял Дмитрий Вьюшков. 1 апреля в облправительстве сообщили, что он написал заявление об уходе с занимаемой государственной должности. Местные СМИ сделали вывод, что Вьюшков лишился должности из-за роста количества случаев коронавируса в регионе.

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