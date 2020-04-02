Чита, , 16:17 — REGNUM

Искусственно создаваемые ограничения по продаже алкоголя приведут только к росту потребления нелегальной и некачественной продукции, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 апреля, глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя решение властей Забайкальского края.

Как сообщалось ранее, губернатор Забайкалья Александр Осипов ввел в регионе полный запрет на розничную продажу алкоголя «до особого распоряжения». Ранее власти нескольких регионов страны приняли решение ввести дополнительные ограничения по времени продажи алкоголя в розницу.

« Чиновниками движет непонимание. Ограничения искусственного характера приведут только к тому, что пить будут больше, и пить при этом будут нелегальную и низкокачественную продукцию, спиртовые суррогаты. Вырастет количество отравлений и летальных исходов.

Конечно, когда в обществе происходят кризисные явления, возрастает потребление алкоголя. Это один из антидепрессантов. Но такой вариант действий не имеет совершенно никакого смысла.

Стоило бы именно сейчас, во время карантина, официально разрешить онлайн-торговлю алкоголем. Потому что де-факто она у нас и так есть, но сейчас это — торговля нелегальной продукцией непонятного качества.