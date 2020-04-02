Чита,
2 апреля 2020, 16:17 — REGNUM
Искусственно создаваемые ограничения по продаже алкоголя приведут только к росту потребления нелегальной и некачественной продукции, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 апреля, глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя решение властей Забайкальского края.
Как сообщалось ранее, губернатор Забайкалья Александр Осипов ввел в регионе полный запрет на розничную продажу алкоголя «до особого распоряжения». Ранее власти нескольких регионов страны приняли решение ввести дополнительные ограничения по времени продажи алкоголя в розницу.
«Чиновниками движет непонимание. Ограничения искусственного характера приведут только к тому, что пить будут больше, и пить при этом будут нелегальную и низкокачественную продукцию, спиртовые суррогаты. Вырастет количество отравлений и летальных исходов.
Конечно, когда в обществе происходят кризисные явления, возрастает потребление алкоголя. Это один из антидепрессантов. Но такой вариант действий не имеет совершенно никакого смысла.
Стоило бы именно сейчас, во время карантина, официально разрешить онлайн-торговлю алкоголем. Потому что де-факто она у нас и так есть, но сейчас это — торговля нелегальной продукцией непонятного качества.
Минздрав считает, что запрет на онлайн-торговлю не дает расти потреблению алкоголя, на деле же получается, что нынешняя ситуация удобна для нелегальных производителей и неудобна — для тех, кто соблюдает закон«, — отметил Максим Черниговский.