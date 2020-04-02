Саранск, , 16:16 — REGNUM В Мордовии под наблюдением врачей находятся 475 человек, которые ранее прибыли из стран с неблагополучной эпидситуацией. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

Всего с подтверждённым заражением коронавируса в республиканской инфекционной больницы лечатся четыре человека. Также в стационаре находятся еще 20 человек с подозрением на заражение, один из больных находится в состоянии средней тяжести, состояние остальных пациентов оценивается ближе к удовлетворительному.

За минувшие сутки с контроля снято 210 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта на территории региона действует режим всеобщей самоизоляции. 5 апреля состоится заседание оперативного штаба республики, где будет обсуждаться текущая ситуация с распространением в регионе коронавирусной инфекции. После детальной оценки и с учётом рекомендаций федерального центра будет принято решение о продлении или снятии ныне действующего режима.