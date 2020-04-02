Иваново, , 16:15 — REGNUM Девять жителей Ивановской области, у которых экспресс-тесты показали положительный результат на коронавирус, контактировали с заболевшим ранее врачом Ивановской облбольницы. Об этом журналистам сообщил глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

«Хотел бы несколько слов сказать по 9 положительным экспресс-тестам. Эти пациенты и часть предыдущих — из круга контактов врача-нейрохирурга из областной больницы. Все они были изолированы, на сегодняшний день находятся в Первой городской клинической больнице. Поскольку в областной больнице мы получили много положительных экспресс-тестов, принято решение по возможности перевести пациентов из лечебного учреждения, перенести оказание экстренной медицинской помощи в другие медицинские учреждения города Иваново. Не все виды медпомощи мы можем приостановить в облбольнице, некоторые профили в ограниченном объеме продолжат работать», — цитирует пресс-служба правительства Фокина.

По его словам, весь коллектив больницы и все пациенты будет протестирован на коронавирус. Также все здания и корпуса больницы планируется продезинфицировать. После этого к работе вернётся персонал — те, у кого коронавирус не найдут.

Как ранее сообщало ИА, официально в регионе подтверждено 11 случаев коронавируса, еще у 16 жителей зафиксированы положительные экспресс-тесты, они ждут проверки в лаборатории.

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