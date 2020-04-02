Архангельск, , 16:12 — REGNUM В Архангельской областной инфекционной больнице готовят к выписке троих пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

«К выписке готовятся трое пациентов: женщина, вернувшаяся из Италии и пара, возвратившаяся из США», — уточнили в штабе.

Всего в области подтверждены 6 случаев заражения коронавирусом. 2617 человек находится под наблюдением, 492 — обследованы и здоровы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Архангельской области был введен режим самоизоляции — гражданам предписано не покидать дома без уважительной причины.