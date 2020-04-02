Лиссабон, 2 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Португалии достигло 9 034, передаёт 2 апреля CIK.
По данным португальского минздрава, за последние сутки количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 выросло на 783.
Количество летальных исходов заражения коронавирусом составляет в Португалии 209. Общее число излечившихся — 68.
Напомним, в Португалии продлён до 17 апреля введённый из-за пандемии режим чрезвычайного положения.
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