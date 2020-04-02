Москва, , 16:09 — REGNUM Комитет Совфеда по социальной политике будет внимательно следить за реализацией закона об интернет-аптеках, а также намерен отследить содержание нормативных актов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля, об этом завила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Прошу дать поручение комитету по социальной политике внимательным образом отследить содержание нормативных актов. Я обращаю внимание Министерства здравоохранения: это ваша ответственность сделать нормативные акты так, чтобы там муха не проскочила неправильная! Это здоровье людей, это безопасность людей. Мы будем следить за содержанием нормативных актов и будем следить за правоприменительной практикой», — заверила сенатор.

Она также подчеркнула, что действие нормы о торговле по интернету рецептурными препаратами имеет срок действия — включительно по 31 декабря 2020 года.

«Рецептурные только на период коронавируса до конца 2020 года, дальше дистанционная продажа рецептурных не допускается», — подчеркнула Матвиенко.

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