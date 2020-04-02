Кемерово, , 16:08 — REGNUM Государственная лаборатория по диагностике COVID-19 заработала на базе кемеровского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом. Об этом на заседании межведомственного штаба сегодня, 2 апреля, сообщил заместитель губернатора Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

«С момента начала работы лаборатория выполнила 600 тестов. Анализ проводится с применением тест-систем, разработанных новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», — уточнил Цигельник. — Коронавирус выявляют методом ПЦР — полимеразной цепной реакции. Он дает возможность быстро получить подтверждение наличия вируса».

Также в регионе создан единый регистр пациентов с подозрением на коронавирус.