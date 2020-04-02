Кишинёв, , 16:05 — REGNUM Последствия пандемии коронавируса COVID-19 для экономики Молдавии будут «как после Второй мировой войны». Об этом заявил премьер-министр Молдавии Ион Кику, передает ИА REGNUM.

По его словам, чрезвычайная ситуация может продлиться дольше чем планировалось, молдавскую экономику в этом году ждет спад, доходы госбюджета резко снизятся, придется пересматривать многие запланированные расходы, а восстановление экономики может затянуться надогло, причем понадобятся внешние займы.

В свою очередь советник премьера Молдавии Виталий Драганча отметил, что экономика республики понесет серьезные убытки, безработица вырастет, упадет импорт, сократится экспорт, снизится потребление, а многим владельцам среднего и малого бизнеса придется переквалифицироваться в строителей или электриков.

«Серьезно пострадают кафе, бары, рестораны, многие из них исчезнут. Вырастет давление на систему здравоохранения и на бюджет. Многие люди, работавшие в ресторанно-гостиничном бизнесе должны будут переквалифицироваться в рабочих, идти ремонтировать дороги, электриков, или смогут выучиться на программиста», — прогнозирует Драганча.

Ситуация, по его словам, остается непредсказуемой. «Кто не знает, насколько непредсказуемым может быть вирус — посмотрите на США, Германию, Италию, Францию», — добавил он.

Напомним, в Молдавии ввели чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса COVID-19. По данным на 2 апреля, в республике зафиксировано 423 случая заражения.

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