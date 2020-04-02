, 16:33 — REGNUM В Свердловской области заразились новым коронавирусом жители четырёх городов. Об этом заявили в оперативном регштабе 2 апреля в официальном сообщении.

Больше всего заболевших — 34 — проживает в Екатеринбурге. Также COVID-19 обнаружили у двух жителей Камышлова. По одному случаю пришлось на Заречный и Ревду.

Врачи также госпитализировали лиц, которые находились в близком кругу контактов у заболевших.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе, все заболевшие либо недавно вернулись из-за рубежа, либо являются близкими родственниками вернувшихся из-за границы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 38 случаев COVID-19. 12 человек уже выздоровели, их выпустили из больницы.