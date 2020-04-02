Ростов-на-Дону, , 16:01 — REGNUM Жителей Ростова-на-Дону напугала колонна военной техники, двигавшаяся по улице Таганрогской. Как выяснилось, что в областной центр прибыли бронетранспортёры для участия в репетиции парада Победы, сообщает ИА REGNUM.

«По [улице] Таганрогской проехала колонна военной техники. У нас точно всё под контролем?» — задался вопросом пользователь социальных сетей, опубликовавший видео в паблике «Ростов Главный».

По уточнённым в пресс-службе Южного военного округа данным, в Ростов-на-Дону прибыло 17 машин БТР-82М соединения морской пехоты Черноморского флота для подготовки и участия в параде Победы.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Новочеркасске в параде Победы примет участие морская пехота Каспийской флотилии.

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