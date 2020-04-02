Красногорск, , 16:01 — REGNUM 39 тысяч литров газированной горной воды «Архыз» передадут Московской областной станции скорой помощи, расположенной в подмосковном Красногорске.

Благотворительную акцию осуществила одна компаний региона. Дар значительно облегчит будни медиков, работающих в условиях эпидемии чрезвычайно напряженно.

В Московскую областную станцию скорой медицинской помощи входит 53 подстанции и 80 постов скорой медицинской помощи по всей Московской области. Это примерно 600 бригад, в которые входят 827 врачей и 3848 человек среднего медицинского персонала. В среднем за год областная скорая помощь отрабатывает почти 2,3 млн выездов.

Напомним, в России, как и в большинстве стран мира предпринимаются меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, приводящей в некоторых случаях к тяжелым и даже летальным осложнениям.