Белгород, , 16:02 — REGNUM Не только продуктовые, но и магазины с товарами народного потребления начнут работать в Белгородской области со 2 апреля, сообщает региональный оперативный штаб. Однако продажи будут осуществлять дистанционно.

Как рассказал на брифинге руководитель регионального управления по развитию потребительского рынка Владимир Зубов, заработают магазины автозапчастей, строительных материалов и сельхозтоваров и семян. При этом торговые залы будут закрыты, а продажи следует осуществлять дистанционно с доставкой или самовывозом. Сотрудников магазинов необходимо обеспечить масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.

Соответствующее решение подписал губернатор Евгений Савченко.