Мурманск, , 16:02 — REGNUM Дополнительные выплаты работникам скорой помощи, а также медикам стационарной и первичной медицинской помощи, имеющим повышенную нагрузку из-за противодействия коронавирусной инфекции, будет выплачивать правительство Мурманской области. Предложение минздрава региона было поддержано губернатором области Андреем Чибисом.

Группа работников скорой помощи и первичной медико-санитарной помощи будет получать дополнительные выплаты в размере: 80% — врачи, 40% — средний медперсонал, 20% — прочий медперсонал.

Для работников стационаров предлагаются другие размеры доплат: 100% — врачи; 50% — средний медперсонал, 30% — прочий медперсонал.

Размеры доплаты будут определяться из расчета среднемесячного дохода с учетом фактически отработанного времени. Сроки выплат пока не определены и будут зафиксированы при выпуске соответствующего приказа.