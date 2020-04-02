Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Более 700 нарушений режима чрезвычайного положения (ЧП) выявили сотрудники МВД Грузии за прошедшие сутки. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что нарушители были оштрафованы. Всего штрафы выписали 706 лицам. Больше всего нарушений — 415 — были связаны с передвижением на автомобиле. Также штрафы вписывали за нарушение социальной дистанции и комендантского часа. Одно юридическое лицо наказали за ведение экономической деятельности.

Стоит отметить, что за нарушения режима чрезвычайного положения в Грузии физические лица наказывают штрафом в размере 3000 лари (около $900), для юрлиц эта сумма увеличивается в пять раз. При повторном нарушении может грозить тюремный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайного положения в Грузии был введен с 21 марта по 21 апреля для того, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса среди населения. С 31 марта условия режима были ужесточены, кроме того, объявили комендантский час.

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