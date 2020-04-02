Москва, , 15:51 — REGNUM Коронавирус по своей сути это просто острое респираторное заболевание, он есть у каждого человека и каждый им болел. Об этом заявил в интервью сетевому изданию «Мир новостей» заявил российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы No 71 Александр Мясников.

Читайте также: Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса

«На данный момент возник новый коронавирус, но коронавирус — это просто ОРЗ, — подчеркнул Мясников. — Если бы не шум, создаваемый СМИ, то этот вирус никто бы не заметил».

При этом Мусников добавил, что он обрадовался этой истории с COVID-19.

«Скажу честно, я рад вот этой истории с коронавирусом. Просто очень рад. Она должна многому нас научить», — заявил медик.

Также по теме: В России подтверждён 771 новый случай коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 2 апреля в России количество подтверждённых случаев заражения новым типом коронавируса достигло 3548. При этом за последние сутки выявлен 771 инфицированный. В общей сложности от инфекционного заболевания скончались 30 человек, 235 выздоровели.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ более 215 тыс. человек находятся под наблюдением из-за COVID-19