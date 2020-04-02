Подгорица, , 15:51 — REGNUM В ходе заседания правительства Черногории премьер-министр Душко Маркович объявил, что работники здравоохранения получат прибавку в раземере 15 процентов от оклада.

«Мы решили, что работники здравоохранения, которые боролись COVID19, получат до 15 процентов бонусов к заработной плате. Кроме того, правительство решило, что уже установленные ограничения не распространяются на работников здравоохранения, но что «сверхурочная работа будет оплачиваться дополнительно».

Напомним, что по данным на 2 апреля в стране всего зарегистрировано 140 заболевших.