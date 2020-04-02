Чита, , 15:55 — REGNUM Розничная продажа алкоголя временно запрещена на территории Забайкальского края на фоне самоизоляции граждан. Об этом информирует 2 апреля пресс-служба краевой администрации.

Заместитель председателя правительства края Андрей Гурулёв пояснил, что на фоне самоизоляции выросло количество правонарушений, связанных с употреблением спиртного. При этом в новогодние каникулы, напомнил он, в регионе более 120 человек погибли «по пьяной лавочке», в том числе в результате преступлений.

«Решение о приостановке реализации алкогольной продукции временное», — подчеркнул он.

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