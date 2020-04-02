Москва, , 15:53 — REGNUM Со 2 апреля 2020 года в Москве начинают действовать штрафы за нарушение режима самоизоляции. Принятый накануне Московской городской думой закон подписан мэром столицы Сергеем Собяниным.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования. На официальном портале мэра Москвы закон был размещён 2 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мосгордума приняла закон, согласно которому для граждан, нарушивших карантин вводятся штрафы в размере 4 тыс. рублей. При повторном нарушении или с использованием личного транспорта санкции увеличатся до 5 тыс. рублей.

Также закон содержит наказания для должностных и юридических лиц за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций. За данные правонарушения предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 40 тыс. руб. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, от 200 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Выписывать штрафы будет полиция, а для поиска нарушителей будут использованы камеры наружного наблюдения в столице, в том числе система распознавания лиц.

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