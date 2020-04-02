Москва, , 15:48 — REGNUM В России до сих пор не могут создать популярный и эффективный мессенджер отечественного производства — при этом российскими продуктами не пользуются даже в государственных органах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 апреля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации, комментируя ответ главы Минкомсвязи России Олега Иванова.

«Извините меня, но вот когда вы успели таким бюрократом формальным стать? Вы же вроде не из этой системы… «разрабатывается», «популяризируется»… вы скажите, коллега задал очень конкретный вопрос: когда будут разработаны и действовать отечественные системы связи, чтобы мы пользовались не Skype, а отечественными? То, что разрабатываемся — мы слышим это последние 10 лет. Когда, наконец, мы это сделаем?» — заявила Матвиенко.

Перед этим глава Минкомсвязи Олег Иванов заявил, что система связи общего пользования находится в юрисдикции Российской Федерации, однако программные средства, которыми пользуются все граждане, действительно принадлежат иностранным государствам.

«Сейчас ведётся нашими ведущими компаниями активная разработка продукта и его популяризация. Мессенджер отечественный, который ничем не хуже других, набирает популярность. Министерство связи полностью перешло на отечественные мессенджеры», — пояснил Иванов.

На уточняющий вопрос спикера Совфеда, почему российский программный продукт не получил распространения, Иванов ответил, что «системы есть, но они не пользуются должной популярностью».

По его словам, так «традиционно сложилось, что население пользуется теми ресурсами, которые появились раньше». Однако Матвиенко ответ не удовлетворил — по её мнению, вне зависимости от популярности, все государственные органы могли бы давно перейти на российский продукт.

«Здесь популяризация ни к чему. Почему госорганы не могут пользоваться, если вы утверждаете, что у нас есть хорошее эффективное отечественное средство связи?» — указала она.