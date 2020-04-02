Рига, , 15:48 — REGNUM В Латвии за минувший сезон (с 11 декабря 2019 г. до 18 марта 2020 г.) от гриппа умерли 23 человека. Об этом пишет портал Nra. lv со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, умершим было от 38 до 92 лет, из них 13 женщин, 10 мужчин. Все они страдали хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, дыхательных путей, диабетом, онкологией, болезнью почек или печени.

Отмечается, что с гриппом в минувшем сезоне стационарное лечение прошли 1245 человек, у 228 из них наблюдалась пневмония. Чаще всего гриппом болели дети в возрасте до 14 лет.

Напомним, 18 марта в Латвии было объявлено об окончании эпидемии гриппа.