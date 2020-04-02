Псков, , 15:49 — REGNUM Премии врачам за каждого вылеченного пациента от болезни, вызванной коронавирусом, будут выплачивать власти Псковской области. Соответствующий приказ комитета по здравоохранению опубликован на портале нормативно-правовых актов области.

В документе сообщается, что приказ относится к работникам медучреждений с круглосуточным режимом работы в целях противодействия распространению заражения коронавирусной инфекцией. Стимулирующие выплаты будут производиться ежемесячно.

За работу по итогам месяца врачи будут получать 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 30 тысяч рублей, младший медперсонал и водители скорой помощи — по 20 тысяч рублей.

Дополнительно, за каждого вылеченного пациента будет выплачиваться премия в размере 15 тысяч рублей.

Кроме того, приказ предусматривает стимулирующие выплаты за выявление заражения и своевременную госпитализацию больных COVID-19. За каждый выявленный случай и принятие мер по изоляции заразившихся граждан врачи будут получать 3,5 тысячи рублей.

За каждый своевременный случай госпитализации, благополучно завершившийся выздоровлением пациента лечащему врачу будут доплачивать 15 тысяч рублей. Участвовавший в этих процессах средний медперсонал будет поощряться 2,5 тысячами рублей.