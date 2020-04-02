Москва, , 15:48 — REGNUM За неделю с 23 по 30 марта в шести регионах России, включая Москву, отметили снижение цен на медицинские маски. Об этом 2 апреля сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Средняя розничная цена за одну маску в Москве снизилась на 9% до 58 рублей. Также цены упали в Московской области — на 25% до 33 рублей; в Оренбургской области — на 67% до 5 рублей; в Республике Карелия — на 51% до 18 рублей; в Ямало-Ненецком автономном округе — на 44% до 10 рублей; в Ставропольском крае — на 23% до 6,2 рублей.

Цены на маски проверили в 1523 торговых точках. Было проведено 67 внеплановых проверок, по итогам которых в отношении 11 организаций возбудили дела о нарушении антимонопольного законодательства.