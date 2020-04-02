Ростов-на-Дону, , 15:44 — REGNUM Ряды Вооружённых сил РФ пополнят 4,3 тыс. новобранцев из Ростовской области. В связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу все призывники сдадут тест на COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 апреля.

«Перед отправкой в войска каждый призывник будет проверен на наличие коронавируса. Тест на коронавирус в организме придётся пройти всем гражданам, призванным на военную службу и прибывшим на сборный пункт», — отметил заместитель донского губернатора Вадим Артёмов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении весеннего призыва на военную службу в период с 1 апреля по 15 июля 2020 года.