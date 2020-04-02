Киев, , 15:44 — REGNUM Украинцы боятся эпидемии коронавируса в стране меньше, чем экономических последствий введенного властями карантина.

Такой вывод можно сделать из результатов соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, которые были представлены сегодня, 2 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как показал опрос, 43% украинцев больше опасаются экономических последствий карантина, и 34% — собственно коронавируса. Кроме того, 14% респондентов не опасаются ни первого, ни второго, и считают, что ситуация нормализуется в течение 1−2 месяцев.

Опрос проведен с 27 по 30 марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. В ходе опроса проведено 1500 интервью с людьми с возрасте 18 лет и старше, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.