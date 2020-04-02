Минск, 2 апреля 2020, 15:49 — REGNUM В Белоруссии скончались четыре человека, у которых ранее выявили COVID-19. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко 2 апреля в интервью телерадиокомпании «Мир».
Лукашенко добавил, что любой вирус усиливает эффект хронических заболеваний человека. Он отметил, что в первые два месяца 2020 года в Белоруссии зафиксирована отрицательная динамика смертности людей.
Напомним, по 31 марта 2020 года минздрав Белоруссии сообщил о 163 случаях COVID-19. Более свежие данные отсутствуют.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Белоруссии не хуже, чем в России.
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