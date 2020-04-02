Минск, , 15:49 — REGNUM В Белоруссии скончались четыре человека, у которых ранее выявили COVID-19. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко 2 апреля в интервью телерадиокомпании «Мир».

"Их четверо всего, умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус», — рассказал он.

Лукашенко добавил, что любой вирус усиливает эффект хронических заболеваний человека. Он отметил, что в первые два месяца 2020 года в Белоруссии зафиксирована отрицательная динамика смертности людей.

«Я не говорю о том, что заболели, заразились и другие. Я говорю о людях, которые отошли в другой мир. У нас отрицательная динамика», — добавил президент Белоруссии.

Напомним, по 31 марта 2020 года минздрав Белоруссии сообщил о 163 случаях COVID-19. Более свежие данные отсутствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Белоруссии не хуже, чем в России.

Читайте также: Лукашенко сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии