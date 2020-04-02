Москва, 2 апреля 2020, 15:40 — REGNUM Необходимо доиграть футбольный сезон. Об этом 2 апреля заявил президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов, сообщает ТАСС.
По словам Ефремова, ФНЛ разделяет позицию Российского футбольного союза (РФС) о необходимости в полном объёме доиграть сезон.
«Мы разделяем позицию союза в том, что необходимо доиграть сезон 2019/20, как только это станет возможным», — сказал Ефремов.
Напомним, 1 апреля РФС продлил остановку всех футбольных соревнований до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
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