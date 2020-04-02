Грозный, , 15:40 — REGNUM В Чечне началась дезинфекция общественных мест и мест общего пользования в многоквартирных домах. Вечером 1 апреля была проведена первая обработка улиц Грозного специальной смесью, подготовленной специалистами Роспотребнадзора.

Это хлорированная вода, пояснил глава Грозного Иса Хаджимурадов. По его словам, она не нанесет никакого вреда окружающей среде. Такая дезинфекция будет проводиться каждый вечер. Кроме улиц, будут обрабатывать подъезды, дома и тротуары, пишет ИА «Грозный-информ».

Качество работ по дезинфекции проверил глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что помощь городским дезинфицирующим службам оказывают сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии, обеспечивая проезд спецтехники. Всего в работах задействовано 19 специальных автомашин.