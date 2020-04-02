Ташкент, , 15:40 — REGNUM Тринадцать пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Узбекистане, сообщили 2 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Двенадцать человек лечились в НИИ вирусологии в Ташкенте и еще один — в лечебном учреждении в Хорезмской области Узбекистана. Всех направили в научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля в Узбекистане выявили 190 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 25 человек, двое скончались.