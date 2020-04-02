Санкт-Петербург, , 16:03 — REGNUM Страх безработицы и пустого холодильника из-за карантина по коронавирусу заставляет петербуржцев осаждать страницу в «ВКонтакте» губернатора Александра Беглова. Поскольку сам губернатор гражданам в соцсети не отвечает, пользователи вынуждены общаться друг с другом. За последние дни это общение несколько раз переросло в перепалки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Люди в масках на улицах Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

В частности, усилился ропот работающих пенсионеров, которые возмутились отменой льготного проезда для них на время так называемой «нерабочей недели» с 30 марта по 5 апреля — как оказалось, многие и не думали прекращать трудовую деятельность, они на это «не имеют права».

«Вы понимаете, что такое работа? Пенсионеры не от прекрасной жизни работают! — обратилась к Беглову петербурженка Татьяна Кондратьева. — Если не выйти на работу, то на твое место завтра возьмут другого человека, а ты не сможешь покупать лекарства, платить за квартиру, покупать продукты. <…> Вы о чем говорите? И с этих людей берут двойную плату за проезд! Товарищ губернатор! На каком основании заблокировали проездные карты? Войдите в сознание все, кто здесь пишет, что надо всё закрыть и всех пенсионеров закрыть по квартирам и не выпускать, даже в магазины! <…> Мало того, что доллар вырос, а с ним и цены растут в разы, так еще и за проезд плати, пенсионер, по двойному тарифу!»

Это оказался один из самых популярных комментариев под последним обращением Беглова, его «лайкнули» уже более трехсот пользователей.

Ранее депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский тоже отправлял губернатору Петербурга обращение с требованием вернуть назад льготный проезд по карточкам пенсионеров.

Татьяна Кондратьева нашла определенную поддержку у множества петербуржцев, некоторые корили ее за попытку достучаться до властей, так как «они ведь живут в другом измерении, где есть маски и можно хоть год не работать».

«Также пытаюсь достучаться до губернатора, на каком основании приостановлено действие пенсионных проездных? Я покупаю его, чтобы ездить на работу, а не просто гулять. А теперь ежедневно трачу 200 рублей на проезд туда-обратно. Непродуманные идиотские полумеры», — вторит пенсионерка Ольга Алгазина.

Более пессимистичные собеседники замечают, что государство, как правило, «сегодня дало, а завтра забрало», поэтому лучшим исходом будет хотя бы возвращение льгот после окончания режима самоизоляции.

Петербуржцы помладше пытаются соревноваться по принципу «кому хуже», ведь, в отличие от пенсионеров, им не платят даже пенсий, а люди просто сидят в вынужденном отпуске за свой счет — президентское указание оплатить эту «нерабочую» неделю частный бизнес выполняет неохотно.

«У нас половина населения города вообще дома без зарплаты сейчас сидят, за свой счет и детей кормят как-то. У вас хотя бы пенсия есть, худо-бедно. Да и какой упадок нас ждёт после — можно только представлять пока», — замечает петербурженка Ирина.

Горожане опасаются массовой безработицы, сомневаются, что после выхода с «карантина» в принципе будет, куда возвращаться, так как «мелкий бизнес загнётся, да и большинство среднего», а «правительство тоже вряд ли поможет».

Ранее Смольный анонсировал первый пакет антикризисных мер, отсрочив до конца года налоговые платежи некоторым отраслям малого и среднего бизнеса, а на уровне федерации было объявлено сокращение страховых взносов с 30% до 15%, но участники рынка уже назвали это «недомерами», так как с нулевой прибыли размер налога или выплаты в ПФР неважен — его все равно нечем платить.

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Заметим, власти Москвы уже обещали тем, кто окажется без работы в результате карантина платить по 19,5 тыс. рублей в месяц дополнительно, но петербургские власти подобных обещаний давать не собираются. Вице-губернатор Евгений Елин уже объяснил, что тотальной поддержки с прямыми выплатами всем ждать не следует — «такого позволить мы себе не можем». Только те петербургские пенсионеры старше 65 лет, кто неукоснительно соблюдал режим самоизоляции с 1 по 14 апреля, могут рассчитывать на 2 тыс. рублей сверху, однако сначала чиновники проверят, не мелькал ли где-то в общественном транспорте их именной проездной.

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Судя по всему, те граждане старше 65 лет, кто в эту неделю был вынужден работать, надбавки не увидят. Но у половины участников обсуждения они понимания не встречают. Из-за них придется продлевать карантин, так как они не желают бороться с распространением вируса, убеждены некоторые петербуржцы под общим лозунгом, сформулированным Михалом Маровым: «Зачем вам будет нужна работа, если вы помрете?».

«Чем раньше такие, как Вы, пенсионеры осознают степень своей безответственности, тем быстрее мы все сможем заняться своими обычными делами и работой. А сейчас мы вынуждены сидеть дома отчасти из-за несознательных граждан, которые решили отдохнуть во что бы то ни стало», — заявила на странице губернатора Беглова петербурженка Надежда Кудряшова.

Часто об эффективности самоизоляции пишут пользователи с закрытыми профилями и минимумом «друзей», сопровождая свои пассажи, вроде «А разве вы не ответственны за себя сами? На государство рассчитывай, а сам не плошай», одной и той же диаграммой о пользе самоизоляции.

Но множество горожан вступают в борьбу с менее финансово успешными соотечественниками вполне искренне. Жалобщиков всех возрастов обвиняют в «нытье», в том, что они легкомысленно не обеспечили себе подушку безопасности на черный день, владеют «шаткими специальностями», согласны работать с серой или черной зарплатой, так как «при официальном оформлении» никого уволить просто так невозможно.

«В правильной организации это невозможно. Значит, ваш работодатель скрывает размер зарплаты, чтоб не платить налоги», — учит сограждан жизни Наталия Дмитриевна. Ей нерабочую неделю оплатила организация.

«У вас нерабочие дни с сохранением зарплаты. О чем вы волнуетесь?» — недоумевает Андрей Блинов. «Нет этого!!! Просто отправили, ничего не выплатив. Я у ИП работаю!!!» — втолковывает ему петербурженка Татьяна.

В какой-то момент горожане принялись мериться пустыми холодильниками и содержимым кошельков, победила петербурженка с питомцем и 2 тыс. рублей, второе место — за матерью с ребенком, у которых осталось 4 тыс. рублей до 20 апреля.

«Пустой холодильник и кошелек, пардон, за месяц? Это кем и где Вы работаете, что у Вас нет финансовой подушки на экстренный случай? Я, конечно, тоже не миллионер, но умею распределять свой доход, и в итоге могу стабильно жить минимум сезон, если вдруг попаду под сокращение или лишусь работы по иной причине», — не понял петербуржец Герман.

Пользователь «Павелъ Добров» предложил государству взять на себя оплату ЖКХ за время карантина, потому что платить по этим счетам все равно будет невозможно, особенно обладателям сдельной зарплаты, зависящей от продаж или прибыли.

Множество людей требуют ввести режим чрезвычайной ситуации и официальный карантин, чтобы государство взяло на себя обязательство по выплатам материальной помощи. «Почему предприниматели со своего кармана должны оплатить самоизоляцию работников? Что у вас останется в городе от бизнеса, понимаете?» — возмущен Александр Костылев.

Ольга Горяйнова сравнила такое поведение чиновников со слишком щедрым посетителем питейного заведения, который решил не заплатить. «Мне поведение властей напоминает, если я приду в бар и начну кричать, что всем пиво за мой счёт! Угощать всех и всячески кутить, но когда нужно будет платить по счетам, окажется, что денег я никому не обещала и вообще у меня их нет! Так же и тут, «гарант» обещает оплачиваемую неделю, но оплачивать ее должны другие (в случае частного бизнеса). Невиданная щедрость!» — удивлена петербурженка.

Работающей пенсионерке Людмиле Чуриловой, которая прикинула траты на дорогу в 4 тыс. рублей за несколько недель, кажется, что ее «опустили по полной». «Можно подумать, работаем от безделья и что очень хочется. У кого есть деньги, тот сидит дома на своих дачах», — негодует она.

Но «партия государственников» тоже позиций не сдавала. Надежда Кудряшова потребовала от петербуржцев «прекратить нагнетать обстановку», так как для оценки качества закона необходимо «соответствующее образование», а в их «каше» трудно разобраться, а Евгений Котляров возмутился, что стон развели те, кому и так «всю жизнь помогают», а сами они поддерживать государство не хотят.

«Льготы, субсидии, а сейчас неделю просят перетерпеть, так нет же, все сразу рты открыли и «дай, дай, дай». Вас по факту попросили оказать поддержку государству и обществу в сложный период, а воя развели, как будто князя в конюшню отправили!» — красочно обрисовал он.

«Александр Дмитриевич, введите уже обязательный режим для всех! Дети шастают без присмотра, студенты. Спасибо погоде и похолоданию, а то опять все на шашлыках зависали бы. Нет у нашего народа самодисциплины. Нужны жёсткие меры», — подвела черту в споре Анжелика Фомакина, обратившись к губернатору Санкт-Петербурга.

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