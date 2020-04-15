Скопье, , 08:21 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 14 апреля сообщил о том, что двое из девяти предприятий страны, обладающих лицензией на закупку медикаментов и медицинского оборудования за рубежом, отреагировали на государственный заказ о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, 31 такой аппарат будет закуплен в ФРГ (5) и Южной Корее (26) по цене около 25 тысяч евро.

В настоящее время в Северной Македонии зафиксировано 908 случаев заражения коронавирусом. 86 пациентов уже излечились, однако в ближайшие несколько недель ожидается пик эпидемии.