Женева, Швейцария, , 15:35 — REGNUM На сегодняшний день Европа наряду с Северной Америкой стала эпицентром пандемии нового типа коронавируса. Так, Италия и Испания уже превзошли Китай по числу заболевших. Кроме того, значительное количество подтверждённых случаев инфицирования зарегистрировано во Франции и Германии. Об этом сегодня, 2 апреля, в ходе онлайн-брифинга заявил директор европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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По его словам, за прошедшую неделю число пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, в странах Европы увеличилось в два раза.

«Со времени предыдущего брифинга неделю назад число лабораторно подтверждённых случаев в регионе удвоилось — до 464 859», — уточнил Клюге.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день, по данным ВОЗ, количество летальных случаев в Европе перешагнуло отметку в 30 тысяч. При этом возраст 95% скончавшихся от коронавируса превышает 60 лет. Более 50% из этих смертей произошли с людьми в возрасте 80 лет или старше.