Петрозаводск, , 15:37 — REGNUM Власти Карелии рассматривают возможность снять ограничения по самоизоляции для поселений в отдаленных районах республики, где не фиксировались случаи завоза и подозрения на наличие коронавирусной инфекции. Об этом 2 апреля сообщил глава республики Артур Парфенчиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы республики, он является сторонником взвешенных мер и не видит необходимости сохранять жесткие ограничения в районах, куда опасный вирус попасть не сможет.

«Сегодня в наибольшей зоне опасности — столица, крупные города, Приладожье. В каких-то поселках население может самоорганизоваться и наладить общественный контроль за прибывшими», — пояснил глава республики.

Парфенчиков указал, что не все районы находятся в одинаковой степени опасности, в том числе и по количеству приехавших лиц. Кроме того, многие населенные пункты уже через два-три дня смогут выйти из зоны угрозы. Таким образом, в администрации республики допускают, что в этих поселениях будет введен особый режим изоляции от других районов.

«Если мы будем понимать, что в отдалённых районах нет заражённых, то и жёсткие меры там не нужны. Откроем детские сады и школы, но введём режим локальной самоизоляции. Будем по каждому населенному пункту принимать отдельное решение, я сторонник таких мер», — подытожил Парфенчиков.

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