Сухум, , 15:36 — REGNUM Боевую готовность российских военнослужащих, проходящих службу в Абхазии, проверили в ходе ночных учений на горном полигоне Цабал. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Сообщается, что военные отрабатывали в ходе учений боевую стрельбу как во время наступления, так и во время обороны. Среди прочих препятствия бойцам пришлось преодолевать условно зараженную территорию.

«В ходе контрольных мероприятий мотострелки совместно с минометчиками и гранатометчиками базы в условиях горно-лесистой местности отразили нападение превосходящих сил условного противника», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время учений задействовали 30 единиц боевой техники, включая бронеавтомобили «Мустанг» и мобильные штабы на бронетранспортерах «Кушетка».