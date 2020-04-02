Женева, Швейцария, , 15:28 — REGNUM Коронавирус более опасен для пациентов с сахарным диабетом или с лишним весом. Об этом 2 апреля заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на видеобрифинге.

По его словам, пациенты с диабетом очень тяжело переносят заболевание. Оно также вызывает более серьезные последствия, чем у здоровых людей. Клюге добавил, что здоровый образ жизни важен при заражении коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля в мире выявлено более 900 тыс. заболеваний коронавирусом. От болезни, вызванной вирусом, скончались 45 тыс. человек. В России обнаружено 3548 подтверждённых случаев заражения.

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