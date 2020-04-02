Джакарта, , 15:25 — REGNUM Жители Индонезии пожертвовали уже 72,2 млрд рупий ($4,3 млн) на борьбу с коронавирусом, сообщает Kompas.

«На сегодняшний день на счет целевой группы по ускорению борьбы с коронавирусом поступило 72,2 млрд рупий», — заявил официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто в ходе пресс-конференции 2 апреля 2020 года.

По его словам, за сутки сумма пожертвований увеличилась более чем на 5,7 млрд рупий.

«Мы должны быть благодарны за эти пожертвования», — отметил Ахмад Юрианто.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным в Индонезии выявлено 1790 случаев заражения коронавирусом, из них 897 — в столице государства Джакарте.

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