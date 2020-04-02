Куала-Лумпур, , 15:23 — REGNUM В Малайзии оштрафовали двух граждан Южной Кореи за нарушение карантинного режима. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Малайзии.

По их словам, 29 марта одиннадцать человек, включая двух граждан Южной Кореи, задержанных 27 марта в центре Куала-Лумпура, мировой суд признал виновными в нарушении ограничительных мер по передвижению.

Помимо граждан Южной Кореи среди задержанных были граждане Малайзии, Великобритании, США и Индии.

Согласно решению суда, всем задержанным необходимо заплатить штраф в размере 1000 малайзийский ринггит (~$230). В противном случае они будут приговорены к одному месяцу тюремного заключению.

Напомним, что власти Малайзии ввели запрет на передвижение в период с 18 по 31 марта, после чего продлило его еще на две недели, до 14 апреля.

По состоянию на 1 апреля, в Малайзии зафиксировано 2 908 случаев заражения коронавирусом и 45 летальных исходов.