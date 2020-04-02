Симферополь, , 15:15 — REGNUM Большинство туристов, находящихся в санаториях и пансионатах Крыма, покинут полуостров до 6 апреля. Об этом 2 апреля сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

«Основной поток туристов, находящихся в настоящее время в санаториях и пансионатах. Гостиницы консервируются до 1 июня. Для пока остающихся туристов действует жёсткий режим самоизоляции, действуют все мероприятия по дезинфекции и профилактике. Во всех отелях и санаториях введен запрет на выход за пределы здравницы, закрыты все объекты развлечения, отменены мероприятия, не работают бассейны и СПА-центры», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму объявили начало карантина по коронавирусу со 2 апреля. Власти также приостановили работу строительных компаний и производителей стройматериалов до 6 апреля.

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