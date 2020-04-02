Симферополь, 2 апреля 2020, 15:15 — REGNUM Большинство туристов, находящихся в санаториях и пансионатах Крыма, покинут полуостров до 6 апреля. Об этом 2 апреля сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму объявили начало карантина по коронавирусу со 2 апреля. Власти также приостановили работу строительных компаний и производителей стройматериалов до 6 апреля.
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