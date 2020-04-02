Минск, , 15:12 — REGNUM Судебный процесс над двумя российскими гражданами в рамках дела о взрыве салютных установок в июле 2019 года начался в Минске. Об этом сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на суд Московского района Минска.

На скамье подсудимых оказались двое сотрудников российской компании «Пиро-Росс», которая поставила в Минск фейерверки, а также командир роты Минской военной комендатуры. Следствие полагает, что бракованные пиротехнические изделия перед запуском попытались исправить самостоятельно, но это привело к нештатному срабатыванию и в конечном итоге к травмированию людей.

Сотрудник «Пиро-Росс» Константин Денисов отказался признавать свою вину, он заявил, что действовал по указаниям руководства, а порученные ему операции были признаны безопасными по результатам экспертизы. Его коллега Максимилиан Сапронов также оотказался считать себя виновным, тогда как белорусский гражданин Алексей Круглик частично признал вину.

Сапронову и Денисову инкриминируют нарушение правил обращения с пиротехникой, повлекшее гибель человека и крупный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля 2019 года в День независимости Белоруссии во время запуска фейерверков заряды сработали нештатно. Погиб один человек, ещё 11 получили травмы.

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