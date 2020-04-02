Тюмень, , 15:11 — REGNUM В Тюменской области с 3 апреля вводится режим обязательной самоизоляции для всех граждан региона. Соответствующее постановление 2 апреля подписано губернатором региона Александром Моором.

Жителям Тюменской области в период режима самоизоляции дозволяется выходить на улицу, если необходимо идти на работу и обратно, в ближайший магазин, выгулять домашнего питомца и вынести мусор.

Напомним, в Тюменской области зарегистрировано на 2 апреля шесть больных новой коронавирусной инфекцией. Все они находятся в Тюменской областной инфекционной больнице.