Иерусалим, , 15:14 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение уйти в добровольную самоизоляцию после контакта с министром здравоохранения Яковом Лицманом, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе главы правительства.

Нетаньяху, по рекомендации своего доктора, а также министерства здравоохранения, отправится в самоизоляцию до среды 8 апреля. В карантине оказались и другие высокопоставленные чиновники Израиля.

Напомним, на сегодняшний день число скончавшихся от коронавирусной инфекции в Израиле достигло 31 человек, число инфицированных — 6 тыс. 200 человек.

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