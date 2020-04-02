Орел, , 15:09 — REGNUM В Орловской области приостанавливается государственная регистрация заключения и расторжения брака, сообщили 2 апреля в пресс-службе правительства региона.

Уже назначенные даты регистрации браков переносятся на другие сроки — после 1 июня 2020 года.

«В исключительных случаях, при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака, регистрация будет проводиться только в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных», — говорится в сообщении. Правда, о каких исключениях может идти речь, не уточняется.

При этом действия по регистрации рождений и смерти в ЗАГСах буде осуществляться по-прежнему, однако сроки приёма документов теперь ограничили — их принимают с 09:00 до 13:00.

Отметим, что Орловская области пока входит в число тех немногих регионов, где не вводился режим всеобщей изоляции.