Москва, , 15:09 — REGNUM Меры по предоставлению «кредитных каникул» малому и среднему бизнесу вызвали опасения в банковской сфере по поводу доступной ликвидности, однако Центральный банк даже с учётом других мер поддержки оценивает ситуацию в финансовой сфере как управляемую. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 апреля заявил первый зампред ЦБ Серей Швецов на заседании Совета Федерации.

«Конечно, банки говорят нам об опасениях, связанных с выпадающими доходами и выпадающей ликвидностью, и предлагают нам определённые меры, компенсирующие данные обстоятельства», — заявил Швецов.

«Мы эти меры у себя внутри тоже обсуждаем. По нашим оценкам, это отдельная мера безотносительно остальных мер, которые принимаются, конечно, не может повлиять на платёжеспособность банков, перевести в критическую ситуацию. Но есть и другие программы, которые также накладывают на банки определённую нагрузку. Поэтому мы смотрим на ситуацию в совокупности — ситуация управляемая», — указал он.

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