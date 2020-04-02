Москва, , 15:08 — REGNUM После спада пандемии коронавируса еврозону ждёт наиболее сложный период. Об этом в ходе онлайн-конференции «Валдайский клуб и повестка-2020: глобальные вызовы от пандемии до климатических изменений и их влияние на мировую безопасность» заявил директор по научной работе Фонда клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов.

«ЕС переживает самое тяжёлое время за всю историю. Здесь проблема подлинной солидарности. Главное начнётся, когда пандемия отойдёт. Все смирились с тем, что каждая страна справляется сама. А дальше появится вопрос того, как страны, пострадавшие экономически, будут выбираться», — сказал Лукьянов.

Он напомнил, что Италия является страной-основательницей ЕС, и до недавнего времени являлась третьей экономикой ЕС: «Оттуда звучат очень жёсткие требования, что богатые страны должны теперь гарантировать будущие заимствования, на что получают ответ о собственной стабильности. Если раньше такой ответ принимался, то сейчас ситуация может поменяться. Получается, что всё, что напрямую затрагивает жизнь и безопасность — беженцы, оборона, медицина — всё это сугубо национальный вопрос. До какой-то степени это работало, а сейчас может оказаться крайне разрушительным».

Лукьянов подчеркнул, что по образу сообщества стран, которые друг другу помогают, нанесён очень большой удар: «Распад ЕС — катастрофа, масштаб которой трудно оценить как для стран-участниц, так и для остальных. Та же Италия — ей не на что рассчитывать, кроме помощи ЕС. То, что ситуация никогда уже не будет такой, как прежде — у меня сомнений нет. ЕС переживает судьбоносный момент».