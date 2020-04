2 апреля 2020 | Время чтения 3 мин

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Министерству обороны РФ и Администрации президента РФ, в Кремле рассматриваются альтернативные сценарии военного парада 9 мая, посвященного 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Одно из предложений — проведение парада без зрителей, что, конечно, в условиях продолжения пандемии едва ли уместно и оправдано, ибо неизбежно омрачит торжества.

Допускается и вариант переноса парада на начало ноября. Как отмечает РБК, 7 ноября 1941 года, в разгар битвы за Москву, прошел военный парад, на котором присутствовал лично Иосиф Сталин. Парад имел большое историческое значение и считался важной военной операцией.

Однако наиболее правильным, на наш взгляд, было бы проведение военного парада 3 сентября, в День Победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Тем более что эта дата отмечается во многих странах. В Китайской Народной Республике 3 сентября является Днем Победы над милитаристской Японией или по-другому — Днем Победы в войне Сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне.

В США накануне, 2 сентября, ежегодно отмечается «День Победы над Японией» (Victory over Japan Day, Victory in the Pacific Day, VJ Day, VP Day) — праздник, приуроченный к дате подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии.

В РФ, как продолжателе СССР, не отменен действующий и ныне Указ Президиума Верховного Совета СССР 1945 года, объявивший 3 сентября Днем всенародного торжества — Днем Победы над Японией (с 1947 года 3 сентября, как и 9 мая, — праздничные, но рабочие дни). Этот праздник отмечался всем советским народом на протяжении многих лет. Однако, начиная с ельцинских времен, заметны упорные попытки, дабы «не обижать Японию», подменить его безликим «Днем окончания Второй мировой войны». Не убедительны и странны предложения включить такую формулировку в реестр «Дней воинской славы России», ибо в ней нет даже слова «победа». А какая слава без победы?

Совершенно очевидно, что Указ является действующим нормативно-правовым актом российского законодательства (в силу пункта 2 раздела 2 Конституции Российской Федерации). Действительность вышеназванного Указа подтверждена в мае 2019 года правовым управлением Совета Федерации Федерального Собрания, а в январе 2020 года и Научно — исследовательским институтом военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Возвращаясь к проблеме проведения военного парада на Красной площади, отметим, что проведение его 9 мая, кроме всего прочего, не позволит из-за охватившей мир пандемии коронавируса принять участие в торжествах приглашенным главам зарубежных государств или их представителям. К примеру, по сообщению информационного агентства Киодо, может отложить официальный визит на торжества в Россию в мае премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду сообщил журналистам, что никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса не принимались. «Никаких иных решений не принималось, ситуация мониторится», — отметил он.

И все же, долго затягивать с решением, видимо, не удастся, ибо даже, если пандемия пойдет на спад, это будет не одномоментный, а продолжительный процесс. Провести же полноценную интенсивную подготовку столь грандиозного парада и тем более планировать шествие «Бессмертного полка» в сложившихся условиях едва ли возможно, да и во всех отношениях, мягко говоря, нецелесообразно. Сейчас все усилия государства должны быть брошены на борьбу с коварным вирусом, а торжества обязательно проведем после победы над ним. Тогда они будут иметь еще больший символический смысл и значение.