Ростов-на-Дону, , 15:07 — REGNUM Жителям Ростова-на-Дону не хватило количества автобусов, выпущенный по городским маршрутам в период действия режима всеобщей изоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«Проверка показала, что коэффициент наполненности салонов составляет 0,3%. Общественного транспорта на маршрутах хватает», — отметил заместитель главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский.

По словам водителей, основной поток пассажиров приходится на часы пик. В течение дня наполняемость подвижного состава практически нулевая. Однако часть перевозчиков увеличила количество автобусов вдвое.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с введённым режимом самоизоляции и переходом большинства горожан на дистанционную работу и обучение число автобусов, выходящих на муниципальные маршруты, сократили до 200 единиц.

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