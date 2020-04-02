Вашингтон, , 15:05 — REGNUM В многопользовательском экшене Smite появится Баба-яга. Об этом 2 апреля сообщает «Игромания».

Игроки Smite смогут взять на себя управление могущественной колдуньей из славянского фольклора уже в апреле 2020 года. Сообщается, что героиня получит все свои «традиционные атрибуты»: от летающей ступы до избушки на курьих ножках.

Напомним, Smite — это игра в жанре MOBA (многопользовательская онлайн боевая арена) от третьего лица. Главными героями в ней являются боги и фольклорные герои различных народов мира.

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