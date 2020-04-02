Ташкент, , 15:03 — REGNUM Спонсорский координационный центр в Узбекистане создан по инициативе министерства махалли и поддержки семьи. Об этом заявила 2 апреля заместитель министра Эльмира Баситханова, сообщает издание Kun.uz.

По её словам, вся спонсорская помощь будет предоставляться через центр. Это сделано из соображений безопасности, так как все продукты проверяются на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям.

«Мы регулярно будем предоставлять информацию о благотворительной помощи, оказанной нуждающимся семьям», — сказала Баситханова.

Отметим, с 1 апреля в Узбекистане запрещены индивидуальные благотворительные акции. Мера направлена на профилактику распространения коронавируса.

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