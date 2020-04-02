Цхинвал, , 15:05 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что Грузия скрывает реальные масштабы эпидемии коронавируса и ее последствий в стране. Это обращение 2 апреля было размещено на сайте МИД республики.

Глава дипломатического ведомства отметил, что растет число лиц, которые стремятся перебраться в Южную Осетию с грузинской территории. По его мнению, это вызвано тем, что они хотят обезопасить себя от заражения коронавирусом.

«Мы сочувствуем населению Грузии в связи со стремительным распространением вируса, но это, в первую очередь, проблема грузинских властей, которые пытаются скрыть реальные масштабы эпидемии в стране, равно как и количество заболевших и погибших», — заявил Медоев.

Он также подчеркнул, что ситуация в Южной Осетии жестко контролируется, а Грузии не удастся «экспортировать» свои проблемы в соседнюю республику.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Южной Осетии 27 марта объявило о введении карантина на территории республики. Граница с Грузией была закрыта в конце февраля через два дня после появления информации о первом случае заражения там коронавирусом.

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