Москва, , 14:59 — REGNUM На сегодняшний день в лице коронавируса Китай получил импульс, которого ему не хватало ранее. Об этом в ходе онлайн-конференции «Валдайский клуб и повестка-2020: глобальные вызовы от пандемии до климатических изменений и их влияние на мировую безопасность» заявил директор по научной работе Фонда клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов.

«Китай получил импульс, которого ему не хватало, и заветы Дэн Сяопина о том, что Китай должен заниматься собой и не ввязываться в международную борьбу — страна этому долго следовала. В последние годы Китай не имел морально-экономического козыря, и США в этом плане имели преимущество. Сейчас, когда Китай воспринимается как образец борьбы с коронавирусом, и когда он использует мощности по максимуму — мы слышим другие интонации, а именно — назидательные», — сказал Лукьянов.

По его мнению, Китай будет себя вести «качественно иначе»: «Это не значит агрессивность или желание стать гегемоном, но Китай запомнит странам отсутствие солидарности. Сейчас Китай будет вести себя более напористо».